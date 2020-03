Partite a porte chiuse: modalità d’accesso ai media alla Dacia Arena

Udinese Calcio comunica che, in osservanza delle disposizioni del Governo, delle Autorità e di Lega Serie A a seguito dell’emergenza COVID19, i media accreditati per le partite da disputarsi a porte chiuse alla Dacia Arena fino al prossimo 3 aprile potranno accedere allo stadio con le seguenti modalità:

– all’ingresso stampa (aperto, per Udinese-Fiorentina, dalle ore 16 alle ore 19), a tutti gli accreditati sarà rilevata la temperatura corporea mediante un servizio medico sanitario dotato di scanner;

– in osservanza delle disposizioni di Lega Serie A e delle norme governative sarà consentito l’accesso alla tribuna stampa, rispettando la distanza minima di 2 metri l’uno dall’altro, a giornalisti e fotografi. Questi ultimi, ad eccezione del fotografo ufficiale di ciascun club, non potranno accedere al terreno di gioco, bensì lavorare dalla tribuna stampa nei posti nominalmente e numericamente assegnati che NON potranno TASSATIVAMENTE essere modificati o scambiati.

Anche i giornalisti dovranno attenersi ad occupare il posto loro riservato, come indicato sul proprio biglietto;

– non sarà possibile l’accesso e il transito alla mixed zone e alla sala stampa. Pertanto, la working area per tutti i media sarà costituita ESCLUSIVAMENTE dalla tribuna stampa prima, durante e dopo la partita;

Inoltre, come da disposizioni di Lega Serie A, per i media non licenziatari sarà possibile soltanto assistere alla gara. Infatti, non si terranno interviste in mixed zone né conferenze stampa post partita.

Udinese.it