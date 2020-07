Paro (Vice Juric): “Grande dispiacere per il risultato. Amrabat? Sorpresa stupenda”

Problemi per il tecnico del Verona Ivan Juric. Il croato, come anticipato, non si presenta in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Verona. Al suo posto il vice Matteo Paro, queste le sue parole:

Mister Juric non si è presentato qui in conferenza stampa per una leggera emicrania. Ha contribuito senz’altro il dispiacere per il pari subito all’ultimo secondo. Ora sta smaltendo questo dolore forte alla testa. Nonostante il pareggio di Cutrone il gruppo deve essere comunque soddisfatto. La prestazione è stata superlativa contro una squadra composta da giocatori fortissimi. Abbiamo dato tutto. Chiaro che prendere gol a pochi secondi dalla fine, dopo un match così intenso, porta molto scoramento. Potevamo chiuderla nel primo tempo, ma anche nel secondo. Mantenere il nostro livello di gioco per tutti i 90’ non è facile, c’è un grande dispendio di energie. Chiaro che nella ripresa la Fiorentina ha preso campo e ci ha procurato fastidi. Amrabat? Sofyan è una sorpresa stupenda di questo Verona. Sta acquistando consapevolezza dei propri mezzi. Ha doti fisiche e tecniche importanti. Sta crescendo e sta diventando un giocatore davvero importante.