Parma in B, il DS: “I giovani restano. Fortunati con un presidente così”

La discesa in B dei ducali non porterà ad un fuggi-fuggi dei migliori talenti in rosa. Tra questi, Man, seguito in passato dalla Fiorentina

Redazione VN

La sconfitta contro il Torino ha condannato il Parma alla retrocessione in Serie B: Marcello Carli, DS degli emiliani, ha analizzato la disastrosa stagione dei ducali ai microfoni di Sky Sport nel pre partita.

"Il discorso è lungo. Il presidente Krause è una garanzia, alla gente dico che sono fortunati con un presidente così. Il presidente ha speso e investito, nel calcio quanto investito lui in giovani hanno bisogno di tempo.

Una cosa certa è che il Parma ripartirà dai giovani che resteranno tutti: da Man a Mihaila a Sohm. Il Parma deciderà chi rimane e chi va via, abbiamo una forza che altri non hanno e decidere in base alle nostre idee. Chi rimane è perché pensiamo siano forti e non andranno via”.