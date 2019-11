Parma, guai in attacco: Gervinho centravanti?

La necessità stimola la fantasia. Il Parma – scrive La Gazzetta dello Sport – è senza centravanti, Inglese e Cornelius sono ancora fermi per infortunio, e allora D’Aversa prova a studiare nuove formule per attaccare gli avversari, nello specifico la difesa della Fiorentina. Contro l’Inter e contro il Verona è stato scelto il modulo che prevede due ali (Gervinho e Karamoh) e un trequartista (Kulusevski) pronto a sdoppiarsi nel doppio lavoro di rilancio (da classico centravanti arretrato) e di contenimento (in copertura sul regista nemico). Probabile che la formula venga riproposta, anche perché le soluzioni a disposizione dell’allenatore del Parma non sono molte. C’è un’alternativa che, tuttavia, è stata presa in considerazione e prevede il ritorno di Kulusevski sulla destra, il trasferimento di Karamoh sull’altra sponda (cioè a sinistra) e il posizionamento di Gervinho in mezzo alla linea offensiva.