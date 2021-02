Andrea Conti è stato a un passo dalla Fiorentina. Alla fine, però, il terzino destro ha scelto il Parma. E oggi l’ex Atalanta e Milan si è presentato in conferenza stampa. Riportiamo una battuta trascina da TMW:

D’Aversa? E’ stato importante perché lo conosco da anni e so come lavora e che gioco vuole. L’ho sentito spesso, anche nell’estate scorsa, avevo bisogno di cambiare e ho scelto di venire qui anche per la società, seria e storica. Possiamo fare bene”.