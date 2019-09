“C’è Atalanta-Fiorentina, città blindata“. Titola così La Gazzetta di Parma. La partita di domani fra Atalanta e Fiorentina viene definita ad alto rischio. Tra le due tifoserie, infatti, ci sono stati scontri in passato, come in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia il 25 aprile scorso.