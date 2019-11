Paquetà esalta Pioli: “Prima ero imprigionato, con lui è cambiato tutto”

L’arrivo di Stefano Pioli, ex tecnico della Fiorentina, sulla panchina del Milan sembra aver portato benefici nello spogliatoio rossonero. Almeno a sentire le parole di Lucas Paquetà a Sport Mediaset: “L’allenatore di prima (Giampaolo) era più tattico. Ero più imprigionato, dovevo stare un po’ più indietro e limitato nei movimenti. Con Pioli mi sento meglio. Sono sempre stato un giocatore a cui piace toccare la palla e aggredire, e ora ho questa libertà di inserirmi e stare più vicino alla porta che prima non avevo. Mi sento molto più a mio agio e sento la fiducia del mister che mi consente di rischiare qualche giocata in più per poter vincere la partita”.