Paparesta: “Rigore per la Fiorentina evidente, perchè il VAR non è intervenuto?”

L’ex arbitro Gianluca Paparesta è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le recenti controversie arbitrali della Serie A:

Numerose polemiche arbitrali? Non darei la colpa al VAR, anzi credo sia uno strumento eccellente che possa migliorare le prestazioni. La colpa va individuata nell’interpretazione che la classe arbitrale italiana dà ad alcune situazioni che altrove sono valutate diversamente. La cosa più importante è dare istruzioni univoche ed inequivocabili. Nella partita tra Verona e Fiorentina c’era una mano molto più evidente del primo rigore concesso all’Atalanta e non solo l’arbitro non l’ha sanzionato, ma nemmeno è voluto andare a rivederselo al VAR…