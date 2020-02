Paparesta: “Ben vengano imprenditori come Commisso. Nicchi? Cambia spesso idea…”

L’ex arbitro ed ora dirigente calcistico Gianluca Paparesta a Lady Radio ha detto: “Commisso è entrato nel calcio italiano in modo positivo, ha una mentalità differente con una visione del calcio come spettacolo. Ha detto che vuole portare una sede della Lega in USA e questo non può che arricchire il calcio italiano. Ben vengano questi investitori in Italia, che si sono affermati all’estero e che hanno creato un impero. Bisogna volerlo in tutte le componenti e non chiudersi a riccio. Le polemiche arbitrali? Il VAR non può che essere uno strumento positivo. Ricordo che il presidente Nicchi all’inizio era contrario. Lo era persino anche allo spray per la distanza ed adesso è un sostenitore di entrambe le cose. Siccome cambia spesso idea, spero lo faccia di nuovo e che possa aprirsi un po’ di più per spiegare le decisioni dubbie ed eliminare così le tante polemiche. Alcuni atteggiamenti infatti rasentano l’incomprensione quando si preferisce chiudersi o addirittura rispondere con toni pesanti ad un presidente che dice la sua”. E PER LA FIORENTINA ARRIVA UN’ALTRA MULTA