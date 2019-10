Papà Berrettini: “Tifa Fiorentina ma non segue molto il calcio”

Parla così il padre di Matteo Berrettini, uno dei tennisti più in forma del momento che proprio in questo periodo sta combattendo per un posto tra i primi dieci al mondo che consentirebbe l’entrata nelle Finals di Londra:

Matteo tifa Fiorentina per questioni familiari, (il nonno paterno è infatti di Firenze) ma il calcio lo segue poco, tifosi siamo io e Jacopo (il fratello, anche lui tennista). Lui preferisce il basket: sa a memoria tutte le formazioni dei team Nba”.

Lo stesso tennista aveva parlato così della sua passione per i colori gigliati in un intervista di Settembre sempre per il Corriere dello Sport: “Sono tifoso della Fiorentina perché mio nonno è di Firenze e mio padre da piccolo andava allo stadio, quindi tutta la mia famiglia è tifosa viola. Purtroppo è una passione che negli ultimi anni è un po’ scemata perché stando sempre fuori è difficile seguire”