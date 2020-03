La campagna #weareoneteam è stata lanciata martedì dalla Lega Serie A, con il sostegno del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. E a sostenere quest’iniziativa, ideata da Luca Scolari, arriva il contributo di Renato Astori, padre di Davide, che esorta tutti a donare. In particolare per sostenere gli ospedali di Bergamo, una delle delle zone più tragicamente colpite dal virus e vicino al luogo di residenza della famiglia Astori (San Pellegrino Terme n.d.r.). Oltreché le strutture di Cagliari, altro luogo del cuore per Davide. L’obiettivo, spiega Renato Astori a Tuttosport, è proprio quello di sensibilizzare gli amici di Davide perché possano raccoglierne il testimone. Un mondo del calcio che Scolari, manager e promotore dell’iniziativa, definisce “più unito che mai” nello sposare questa campagna. Un appello che ha già raccolto importanti donazioni, come quella di un campione della Serie A che donato un milione di euro; preferendo restare anonimo, spiega Scolari. Tanti altri si stanno mobilitando: Insigne, Quagliarella, Belotti, gli ex viola Pazzini e Chiellini per dirne alcuni. Ed anche le vecchie glorie non stanno a guardare: Bruno Conti e Giancarlo Antognoni sono scesi in campo, in un momento di estremo bisogno.