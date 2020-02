Panchina d’oro, lunedì 3 febbraio la cerimonia

È la cerimonia che celebra gli allenatori italiani e le loro conoscenze tecniche e tattiche: la ‘Panchina d’oro’ è giunta alla sua ventottesima edizione e lunedì prossimo, 3 febbraio, sancirà – secondo il giudizio degli stessi colleghi tecnici – il miglior allenatore della scorsa stagione di Serie A.

Come ha sottolineato il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, si tratta di un premio particolarmente sentito in quanto a votare sono gli stessi addetti ai lavori: “È il calcio che premia il calcio”.

La cerimonia si svolgerà come da tradizione al Centro Tecnico Federale di Coverciano, il luogo simbolo della formazione calcistica italiana, dove hanno studiato e si sono abilitati tutti i tecnici che oggi rappresentano un vanto per la nostra cultura tattica. Nell’ambito di un corso di aggiornamento obbligatorio per gli allenatori professionisti nell’attesa di scoprire chi sarà il premiato, gli stessi tecnici avranno l’occasione di seguire una lezione tenuta dall’ex Ct della Nazionale italiana di pallavolo, Julio Velasco.

Durante la stessa giornata verranno anche assegnate la ‘Panchina d’argento’ per il miglior tecnico della Serie B, la ‘Panchina d’oro Serie C’ per il miglior allenatore del terzo campionato professionistico italiano, e le Panchine d’oro e d’argento del calcio femminile: queste ultime due, già decretate – con una votazione a cura dell’AIAC – in occasione di un corso di aggiornamento al termine della scorsa stagione, verranno consegnate all’allenatrice della Roma, Elisabetta Bavagnoli, e al Mister dell’Empoli Ladies, Alessandro Pistolesi, che l’anno scorso ha condotto la formazione toscana alla promozione in Serie A.

Per il terzo anno saranno inoltre conferite anche le Panchine d’oro e d’argento di calcio a cinque, per celebrare – grazie alla votazione a cura della Divisione Calcio a Cinque – i migliori allenatori dei campionati di Serie A, maschile e femminile, di futsal.

Da quest’anno, il Settore Tecnico assegnerà anche un ‘Premio speciale’ ad un professionista dell’ambito calcistico, formato dalla Scuola Allenatori di Coverciano, che si sia particolarmente contraddistinto per un messaggio positivo.