Panchina d’Oro, vince Gasperini: “Bergamo esempio di passione sana”

La Panchina d’Oro per la Serie A 2018/2019 è stata assegnata a Gian Piero Gasperini. A premiare il tecnico dell’Atalanta sono stati, come sempre, gli stessi colleghi allenatori. “E’ un orgoglio, lo condivido con staff e giocatori, col Presidente Percassi. Il calcio ha bisogno di un esempio come quello di Bergamo, con un forte legame con il calcio e la sua passione sana”. Sul podio Mihajlovic (secondo) e Allegri (terzo). Per la Serie B è stato premiato Fabio Liverani, protagonista della promozione con il Lecce, davanti a Corini e Venturato. Infine la Serie C con la vittoria di Fabio Caserta, mister della Juve Stabia.