Palacio: “La rimonta contro il Brescia? A fine primo tempo abbiamo parlato con Sinisa…”

Ai microfoni di Sky Sport, Rodrigo Palacio ha spiegato il segreto grazie al quale il Bologna è riuscito nell’impresa di riprendere e superare il Brescia questo pomeriggio, considerando che gli uomini di Eugenio Corini avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-1. “Durante il riposo, negli spogliatoi, abbiamo parlato al telefono con il nostro allenatore (Sinisa Mihajlovic è attualmente ricoverato, n.d.r.), che ci ha trasmesso tutta la sua rabbia per come stavamo giocando. E’ stata la svolta e siamo tornati in campo per riprendere la gara in mano, con la voglia di vincere. E così è stato“.