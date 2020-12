Pagnini: “Doveri è perfetto per Fiorentina-Genoa”

Consueto appuntamento con Simone Pagnini che analizza a Lady Radio la designazione di Doveri per Fiorentina-Genoa

Rizzoli ha mandato un internazionale a dirigere una gara fra due squadre di bassa classifica e questo fa il paio con la direzione fatta da Doveri in Torino-Sampdoria dove ha fatto bene. Per Doveri è la settima partita della stagione. Questa designazione mi ha lasciato stupito perché Rizzoli lo ha fatto raddoppiare, ma vista la partita importante non poteva arbitrare un giovane con poca esperienza. Credo che su questa designazione non si possa dire proprio niente, è perfetta. Tutte le partite importanti della giornata saranno arbitrate da fischietti importanti.