Pagliuca: “Batistuta la mia bestia nera” e su Lippi…

Il sito www.passioneinter.com ha realizzato un’intervista con Gianluca Pagliuca, portiere dal passato nerazzurro e nazionale. Non sono mancati gli spunti legati anche alla Fiorentina come quando ha ricordato l’attaccante più forte contro cui ha dovuto giocare: “Batistuta, era la mia bestia nera. Ma non solo la mia, quella di tanti altri portieri, davvero un gran giocatore”. C’è spazio per Gigi Simoni lontano ex viola “Adesso purtroppo non sta bene, sento quotidianamente la moglie che mi aggiorna sulle sue condizioni. Persona stupenda, avevamo un gruppo importante e con calciatori di personalità. Ma lui è stato veramente un ottimo gestore, si faceva ben volere da tutti. Con lui sono stati due anni indimenticabili, lo avrò sempre nel cuore”.

Pagliuca non è dello parere per un altro allenatore, il viareggino Marcelo Lippi:“Lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso, l’esatto opposto di Simoni. La consolazione è stata che son tornato a casa mia a Bologna, ma sarei potuto rimanere tanti altri anni. Ero ancora forte, a Milano stavo bene, andare via è stata una coltellata. Lui voleva i suoi fedelissimi, non voleva me, Bergomi, Simeone, per richiamare i suoi uomini”.