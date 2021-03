P. Bruno a gamba tesa: “Juve imbarazzante, Chiesa frullatore impazzito”

Ospite di Tiki-Taka su Italia1, Pasquale Bruno non ha perso l’occasione per sparare a zero sulla Juventus (sua acerrima rivale da sempre, nonostante i 3 anni di militanza da giocatore). “Hanno preso Ronaldo per vincere la Champions ma la squadra è imbarazzante: Morata che non tocca una palla, Chiesa quando gioca è un frullatore impazzito, qualche volta dovrebbe fermarsi e ragionare. Son tutti fenomeni Bonucci, Chiellini e compagni ma non hanno vinto una coppetta in Europa. Poi fanno confusione: avevano Allegri e hanno preso Sarri per fare un certo tipo di gioco, poi un anno dopo l’hanno mandato via perché comanda Ronaldo, ed è un errore perchè i giocatori non devono decidere” il parere dell’ex difensore.