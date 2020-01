Quattro anni dopo l’ultima esperienza, Pablo Daniel Osvaldo torna a giocare a calcio. L’ex attaccante viola, che nel frattempo si era dedicato ad una carriera da rockstar, ha firmato per un anno con il Banfield, società della massima divisione argentina. El Taladro, inoltre, ha comunicato di aver risolto in anticipo il prestito di Hernan Toledo, altro ex che però con la maglia della Fiorentina ha raccolto decisamente meno.