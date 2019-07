Osvaldo avverte De Rossi: “I tifosi del Boca mi resero la vita impossibile”

Daniele De Rossi è pronto a diventare un giocatore del Boca Juniors. Nella notte ha assistito dalla tribuna alla prima partita della sua nuova squadra. Oggi alle 17 italiane andrà in scena la conferenza di presentazione alla Bombonera. Il suo ex compagno e amico Daniel Osvaldo ha parlato dell’arrivo di De Rossi in Argentina: “Sono molto contento che De Rossi abbia realizzato il suo sogno – dice l’ex attaccante a ESPN -. Non penso che un campione del mondo come lui avrà problemi di adattamento. Spero che Daniele si diverta e che non gli rendano la vita impossibile come hanno fatto a me”. (forzaroma.info)