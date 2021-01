Ospina non vuole distrazioni: “Supercoppa? Pensiamo solo alla Fiorentina”

Dopo Meret, prende la parola anche l’altro portiere del Napoli David Ospina, in odore di una maglia da titolare contro la Fiorentina. Ai microfoni di Sportitalia ha detto: “Il pranzo di squadra serviva per ritrovare unità. Siamo in un momento molto difficile per tutto il mondo. E’ un momento buono in cui stiamo facendo le cose bene e vogliamo fare cose importanti per la gente di Napoli. La Supercoppa? E’ una partita molto importante. Pensiamo prima alla Fiorentina e dopo pensiamo a preparare la finale. La Fiorentina è una squadra con qualità. Hanno esperienza. Noi dobbiamo fare bene il nostro lavoro. Faremo il massimo per prendere questi tre punti”.