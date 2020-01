Ospina carica il Napoli: “Pensiamo solo alla Fiorentina, crediamo alla rimonta”

A pochi giorni da Napoli-Fiorentina (CALENDARIO), il portiere colombiano David Ospina – in odore di conferma da titolare – parla così a Sky: “Vogliamo fare tanti punti, il prossimo ciclo di partite sarà molto difficile ma siamo una grande squadra con grandissimi giocatori. La Champions? Ci dobbiamo credere, ci sono 19 partite e ci sono tanti punti a disposizione per recuperare terreno. Dobbiamo pensare solo alla Fiorentina, una squadra forte. Però giochiamo in casa e vogliamo vincere”.