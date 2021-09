Orsolini: “Abbiamo iniziato bene e quest’anno vorrei arrivare in doppia cifra”

Sembrava ad un passo dall'arrivare alla Fiorentina ed invece l'esterno mancino alla fine è rimasto nel capoluogo emiliano

E' stato il lizza fino agli ultimi giorni di mercato per vestire la maglia viola come nuovo esterno destro dell'attacco di Vincenzo Italiano, ma alla fine Riccardo Orsolini è rimasto al Bologna e la Fiorentina non ha preso nessuno per quel ruolo. In un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club felsineo, l'ex Ascoli ed Atalanta ha detto quest'oggi: