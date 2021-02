Orsato, prima in tv: “Var a chiamata? Può essere un’idea”

Un evento storico, quello andato in scena oggi pomeriggio a 90° Minuto: Daniele Orsato è il primo fischietto del nuovo corso Aia di Trentalange ospite in tv per commentare i fatti arbitrali in primo piano: “Il presidente ha dato una grande occasione a tutti, sta a noi agli addetti ai lavori cogliere occasione e fare in modo che diventi una cosa usuale”. Sul Var a chiamata: “Può essere un’idea. Noi siamo per le cose migliori, quando verranno introdotte cose che possono essere migliori per il calcio e d’aiuto per gli altri, noi saremo d’accordo”. Infine, sull’atmosfera all’interno degli stadi senza pubblico, causa Covid, ecco il suo pensiero: “Arbitrare senza pubblico è molto più difficile, non solo per i calciatori ma anche per noi. Speriamo di tornare al più presto alla normalità”.

Tutte le parole su Gazzetta.it