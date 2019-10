Orlando: “Pioli al Milan? E’ la soluzione migliore per i rossoneri, ecco perché”

Nonostante i tifosi del Milan non vedano di buon occhio l’arrivo dell’ex mister viola Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo, c’è chi invece va controcorrente, puntando sulle doti tecniche ed umane dell’allenatore emiliano. Tra questi, sicuramente, c’è Massimo Orlando, uno che Pioli lo conosce bene per aver condiviso molte battaglie in riva all’Arno quando entrambi erano calciatori nella Fiorentina. “Stefano rappresenta la soluzione migliore in questo momento per il Milan – dice l’ex trequartista mancino a tuttomercatoweb.com – perché è un tecnico fortemente preparato tatticamente. Se guardi la rosa dei rossoneri si capisce subito che qualche problema c’è ma Stefano troverà il bandolo della matassa, cercando di esaltare le doti dei giocatori che ha a disposizione“.