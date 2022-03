Orlando: “La Fiorentina ha un vantaggio rispetto alle concorrenti”

Le parole dell'ex viola: "La Fiorentina ha dominato a San Siro. Castrovilli e Torreira fanno la differenza"

"Tra le squadre in lotta per l'Europa League, la Fiorentina tra le più in forma. Ed ha anche meno da perdere in confronto alle altre". Questo il parere dell'ex viola Massimo Orlando, intervenuto oggi a Radio Toscana. "Italiano ha dimostrato davvero di essere un grande allenatore. A San Siro la Fiorentina meritava di vincere, ha dominato. Peccato per la gestione degli ultimi venti metri di campo. Il centrocampo? Castrovilli sta crescendo di condizione ed ora ha più fiducia in sé, Torreira è una spanna sopra tutti".