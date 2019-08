Orlandini: “Fiorentina, tanti problemi. È da 8° posto anche con Ribery”

A Radio Sportiva il doppio ex di Fiorentina e Napoli Andrea Orlandini ha parlato del mercato viola: “La Fiorentina l’ho vista giocare e col Monza ha fatto fatica, è una nuova Fiorentina ma per me ci sono tanti problemi: se arriva Ribery sarei contento, ha 36 anni ma ha esperienza e può fare qualcosa di importante, rimane comunque una squadra da ottavo posto. Se il Napoli gioca come sa è difficile che la Fiorentina possa portargli via anche un pareggio, secondo me la squadra di Montella deve aspettare e giocare in contropiede. Alla Fiorentina serve un centravanti o una punta esterna, c’è Vlahovic che è un ragazzo interessante come Montiel però ci sono due registi in campo e serve anche un cursore di fascia oltre a Chiesa”. SENTITE BISCARDI: “RIBERY OPERAZIONE DI MARKETING, NON E’ PIU’ AL TOP”