Sen. Biti: “I vincoli sul Franchi sono equiparabili a quelli di Palazzo Vecchio. Non possono essere tolti”

Caterina Biti, membro del Senato della Repubblica Italiana, è intervenuta al Pentasport di Radio Bruno per parlare della nota questione stadio:

L’emendamento da noi proposto tutela ogni tipo di impianto. Prova a portare avanti l’idea di ammodernamento o costruzione degli impianti sportivi per adeguarli a quelli internazionali. Questo emendamento permette di mantenere soltanto gli elementi essenziali nel quale sono presenti dei vincoli che li rendono intoccabili. I vincoli sul Franchi sono equiparabili a quelli di Palazzo Vecchio, noi dobbiamo considerare le normative vicendi e in questo momento questi vincoli non possono essere tolti. Se questo emendamento viene approvato non viene comunque sopravanzata la soprintendenza, che dovrà proporre i cambiamenti che ritiene più opportuni