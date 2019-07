Tonali e De Rossi, ma in seconda battuta anche Biglia. Il calcio cambia in fretta, anno dopo anno. E con lui – a volte – anche le scelte di allenatori e dirigenti. Se tre indizi fanno una prova, l’idea di centrocampo nella testa di Montella e Pradè sarà un po’ diversa a quella dell’estate 2012. Sì al metronomo davanti alla difesa, ma analizzando le caratteristiche dei candidati al ruolo di play, solo uno su quattro risponde in tutto e per tutto all’identikit del regista puro: Bennacer, vicino al Milan. Lui che in parte ricorda il caro vecchio Pek, anche nel percorso che lo ha portato da trequartista ad abbassare di qualche metro il suo raggio d’azione.

Gli altri tre, chi più chi meno, abbinano grinta e tackle a geometrie e visione di gioco. Nascono centrocampisti, il recupero palla ce l’hanno nel sangue fin dai tempi delle giovanili. Questione anche di necessità/opportunità, perché di maestri vecchia scuola come Pirlo e Pizarro non se ne vedano a giro. Se ci mettiamo anche la conferma di Benassi e l’interessamento per un interno muscolare come Demme (SCHEDA), “equilibrati” da Castrovilli e dal possibile arrivo di un centrocampista di qualità, tutto lascia pensare che una linea mediana capace di dosare nel giusto modo piedi buoni e forza possa essere la strada giusta da seguire.