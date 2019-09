Olsen: “Contatto con Simeone in Fiorentina-Roma? Per lui era rigore, per me no”

Robin Olsen, nuovo portiere del Cagliari, durante la presentazione ufficiale ha ricordato anche il contatto da rigore con il suo nuovo compagno di squadra Giovanni Simeone in Fiorentina-Roma dello scorso anno: “Con Simeone abbiamo scherzato a lungo su un contatto dell’anno scorso in campo. Per lui era rigore, per me no (ride, ndr). Ora stiamo dalla stessa parte e daremo tutto per questa maglia”.