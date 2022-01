Oliveira: “Fiorentina, è l’anno giusto per l’Europa. Quel tridente fa sognare”

L'ex attaccante viola è ottimista sul progetto della Fiorentina. E su Vlahovic dice: "Basta che continui a pensare al campo"

"La Fiorentina è in grandissima forma e l'acquisto di Ikonè può dare ulteriori risorse all'attacco. Non vedo l'ora di vedere il tridente con Vlahovic e Nico Gonzalez. La società ha fatto bene ad intervenire sul mercato per dare seguito a quanto di buono fatto finora in campionato. Sono tanti anni che la Fiorentina rimane fuori dalle Coppe Europee, in questa stagione ci sono grandi possibilità per tornarci. Il contratto di Vlahovic? Il giocatore deve rimanere concentrato sul campo e se continuerà con questi ritmi, anche i tifosi accetteranno meglio il suo addio".