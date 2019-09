Olimpiadi 2032, l’economista Barucci: “Il Franchi per l’apertura, spero sia pronto per il 2023”

“Le Olimpiadi estive a Firenze nel 2032? Un’opportunità da cogliere”. Ne è convinto il professore Piero Barucci, economista, ex ministro del Tesoro e presidente dell’associazione Villa Favard che unisce i laureati in economia dell’Università di Firenze. Barucci propone un pool di specialisti che possa studiare l’attuabilità dell’idea. E per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici? «Lo stadio. Per il 2023 sarà, si spera, già riqualificato e potrà accogliere 35-40mila persone».