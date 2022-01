Ok del CTS al nuovo protocollo. Stop alle squadre col 35% di positivi

SI attende l'ufficialità da parte del Ministero

Sembra si sia giunti ad una sintesi per quel che riguarda il nuovo protocollo sanitario per il prosieguo della Serie A. Il Comitato Tecnico Scientifico, scrive gazzetta.it, ha infatti dato il suo benestare al nuovo protocollo messo a punto dopo il vertice governo-regioni a cui hanno partecipato anche esponenti della Lega e del CONI. Il complesso di regole prevede che le squadre debbano essere bloccate nel caso in cui i positivi all'interno del gruppo raggiungano il 35% dei componenti. Una norma che servirà per coordinare il lavoro delle ASL di competenza per evitare il caos rinvii di cui siamo stati spettatori negli ultimi giorni. Verranno rafforzati, inoltre, i controlli per quanto riguarda i contatti cosiddetti 'ad alto rischio'. A prescindere dallo stato vaccinale, in caso di un contatto di questo tipo, i calciatori dovranno sottoporsi a test antigenici ogni giorno per 5 giorni. SI attende, a questo punto, la circolare del Ministero della Salute che potrebbe diventare operativa già per questo fine settimana.