Rodrigo De Paul è da tempo un obiettivo della Fiorentina. Il futuro dell’argentino potrebbe essere in Inghilterra. Come riportato, infatti, da Sky Sport, il Leeds, tornato in Premier League dopo 16 anni, è in trattativa con l’Udinese per il giocatore classe 1994. Sono in corso contatti a Londra tra i dirigenti del club inglese e Gino Pozzo, figlio del patron Giampaolo. Trovano conferma così le indiscrezioni del Telegraph.

