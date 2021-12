Obbligo vaccinale: dal 10 gennaio anche per gli atleti professionisti?

Lo indica il Dipartimento per lo Sport nelle FAQ dell'ultimo decreto Covid, dove chiama in causa direttamente gli atleti agonisti

Ne aveva parlato ieri il presidente Figc Gabriele Gravina , aprendo all'ipotesi di vaccinazione obbligatoria. La conferma arriva dalle Faq (le risposte alle domande più frequenti), pubblicate oggi dal Dipartimento per lo sport. "A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l'accesso a eventi e competizioni sportive (...) sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della cosiddetta certificazione verde rafforzata".

Gazzetta.it fa notare come nel decreto non siano previste deroghe per atleti professionisti e che svolgano attività di interesse nazionale. Il testo è chiaro: "È richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede". Potrà usufruire di un green pass base solo chi pratica uno sport all'aperto e non ha bisogno di utilizzare spogliatoi.