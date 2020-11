Nzola dribbla i rumors sulla Fiorentina: “Solo voci”

M’bala Nzola cercato dalla Fiorentina? Il retroscena riemerso nei giorni scorsi risale a qualche anno fa, quando l’attaccante era in Serie C alla Virtus Francavilla. Ma il diretto interessato, interpellato da Tuttosport, taglia corto: “Fiorentina? Voci ne ho sentite tante, ma personalmente non ho mai parlato con il club toscano” ha detto il giocatore approdato quest’anno in A con lo Spezia.