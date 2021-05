NY Times: “Dietro il progetto-Superlega c’è la Fifa, Infantino sapeva tutto”

Clamorosa indiscrezione lanciata dall'importante quotidiano statunitense

Superlega, è finita davvero? Non è dato saperlo al momento. Intanto notizia di oggi è la bomba lanciata dal New York Times, secondo il quale i club ideatori della nuova competizione fossero assolutamente d'accordo con la Fifa. E quindi Gianni Infantino sapeva tutto dell'iniziativa di Real, Juve, Barca e company, secondo appunto il quotidiano statunitense. Le discussioni tra club e Fifa relative alla nascita della Superlega sarebbero nate ben prima del Covid, nel 2019, discussioni che avrebbero coinvolto gran parte dei massimi vertici della federazione calcistica internazionale. In cambio del supporto della Fifa all'operazione, le società avrebbero assicurato la loro partecipazione al nuovo Mondiale per Club voluto fortemente da Infantino. Il quale, però, pubblicamente, ha sempre poi criticato e condannato il progetto-Superlega una volta reso di dominio pubblico.