Ny Cosmos, il club di Commisso non si iscriverà al prossimo campionato NISA

Dopo i rumors circolati nelle scorse settimane i NY Cosmos di Rocco Commisso non si iscriveranno al prossimo campionato NISA, terza divisione calcistica americana. Il club ha annunciato la decisione presa tramite un tweet:

“Il club continuerà a lavorare con la NISA per migliorare la qualità e la meritocrazia del calcio amatoriale negli Stati Uniti. Ringraziamo i fans per il loro incredibile supporto e la loro fedeltà. Sono stati linfa vitale per tutta l’organizzazione dei Cosmos, e i match giocati nella scorsa stagione non sono stati gli stessi senza di loro. Riusciremo a passare questa crisi globale senza precedenti, guardiamo al futuro con ottimismo e speranza per i nostri tifosi, la nostra organizzazione e il nostro sport negli States“.

