Nuovo stadio, ma che fare col Franchi? Tecnici di Palazzo Vecchio a lavoro

Il gruppo di lavoro del Comune di Firenze che si occupa di attuare il cronoprogramma che in 48 mesi dovrebbe portare a regalare alla città il nuovo stadio della Fiorentina nell’area Mercafir, ha già mosso i primi passi anche per tutelare dal rischio abbandono e decadenza l’Artemio Franchi. Palazzo Vecchio a breve invierà alla Sovrintendenza una richiesta formale per conoscere nei dettagli quali sono le strutture sottoposte a tutela del Franchi. Sulla base delle risposte della Sovrintendenza, si procederà a studiare come impiegare in futuro la struttura in base alle possibili modifiche strutturali.

“La task force – spiegò infatti il Sindaco Nardella lunedì scorso – oltre ad occuparsi della questione per il nuovo impianto alla Mercafir, deve mettere in campo un piano di riutilizzazione e valorizzazione del Franchi. Perché non possiamo permetterci che diventi un luogo abbandonato o inutilizzato”.

A riportarlo è ilsitodifirenze.it