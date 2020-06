Nuovo stadio, la protesta di alcuni consiglieri: “A Campi servono case popolari e scuole, non uno stadio”

Nuova posizione sulla questione legata al nuovo stadio della Fiorentina, con un comunicato firmato da Lorenzo Ballerini, Consigliere comunale Campi a Sinistra, Dmitrij Palagi, Antonella Bundu, Consigliere e Consigliera comunale Firenze (Sinistra Progetto Comune) Enrico Carpini, Consigliere Città Metropolitana Firenze (Territori Beni Comuni), Lorenzo Palandri, Francesco Gengaroli, Consiglieri del Quartiere 2 di Firenze (Sinistra Progetto Comune):

“Mentre Firenze rischia fra pochi anni di ritrovarsi in città uno stadio abbandonato e senza futuro, come è successo a Roma con lo stadio Flaminio, a Campi, in una Piana già satura di inquinamento, si rischia di ritrovarsi l’ennesima attrazione a funzione esclusivamente commerciale. Mentre nel capoluogo si rischia di perdere la grande occasione di riqualificare un’area e immaginare il futuro di Campo di Marte, a Campi si resta in attesa di scuole e servizi utili alla popolazione: si rischiano di perdere altri 38 ettari di terreno agricolo, che verrà cementificato Firenze non ha bisogno di ritrovarsi uno stadio vuoto e un quartiere senza la propria principale funzione, Campi ha invece bisogno di scuole, case popolari e di una casa della salute”.