Nuovo positivo nella Juventus: tutti i bianconeri sotto controllo

Rodrigo Bentancur è risultato positivo al Coronavirus. Il centrocampista uruguaiano è in isolamento e asintomatico, rende noto sul proprio sito la Juventus, e “rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del gruppo squadra“. Il prossimo giro di tamponi dirà se in casa bianconera ci sono altre positività. La formazione guidata da Andrea Pirlo ospiterà la Lazio sabato sera.