Nuovo Dpcm: la Toscana è zona gialla, quella meno grave. Lo sport…

La Toscana è stata inserita dal Governo mediante l’ultimo Dpcm – che entrerà in vigore da venerdì 6 novembre – nella zona gialla del Paese insieme a diverse altre regioni. Per fortuna, si potrebbe aggiungere, visto che questo colore indica appunto i luoghi con meno gravità in riferimento alla diffusione del Coronavirus ed alla condizione del sistema sanitario. Questo, nonostante la situazione sia critica per tutti, come ha ribadito lo stesso capo del governo italiano, Giuseppe Conte. Si potrà circolare tra comuni, oltre che raggiungere le altre regioni gialle. I centri commerciali saranno chiusi nel weekend, mentre la scuola resta in presenza con l’eccezione degli istituti superiori. E lo sport? Palestre e piscine chiuse, ma non i centri sportivi, le aree attrezzate e i parchi, purché vi siano consentite l’attività all’aperto e la distanza necessaria tra le persone.