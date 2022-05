Nuova forte scossa di terremoto a Firenze

Nuova scossa di terremoto in Toscana dopo quelle che in questi giorni hanno colpito la provincia di Firenze alle 23.12. Un sisma di forte intensità chiaramente avvertito dalla popolazione. Subito molte le chiamate ai vigili del fuoco e alle forze...

Nuova scossa di terremoto in Toscana dopo quelle che in questi giorni hanno colpito la provincia di Firenze alle 23.12. Un sisma di forte intensità chiaramente avvertito dalla popolazione. Subito molte le chiamate ai vigili del fuoco e alle forze di protezione civile. La scossa è stata valutata con intensità di 3.7 gradi e diverse persone sono scese in strada. L'epicentro è ancora in provincia di Firenze, come era accaduto per le altre scosse. Gli esperti avevano avvertito che con lo sciame sismico in atto nuove forti scosse erano possibili. (lanazione.it)