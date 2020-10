Nuova carica per Rui Costa al Benfica: “Ho fatto piangere i miei genitori”

Manuel Rui Costa è da anni dirigente del Benfica, con voce in capitolo sul mercato. L’indimenticato numero 10 della Fiorentina, dopo la lunga militanza in Italia (anche col Milan), ha chiuso la carriera da calciatore nel club in cui era cresciuto, entrando poi in società. E nelle ultime ore, con la rielezione di Luís Filipe Vieira a presidente, Rui Costa è stato promosso all’incarico di vicepresidente del Benfica: “Sono orgoglioso e credo che i miei genitori oggi siano a casa a piangere nel vedere loro figlio diventare vicepresidente del Benfica. Prometto che farò di tutto per rendere questo club sempre più grande”.