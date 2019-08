Un terzo dei sostenitori della Serie A tifa per la Juventus, l’Inter sorpassa il Milan, la Fiorentina si piazza dietro alle big. Ecco le rilevazioni di StageUp/Ipsos che ritroviamo su Gazzetta.it: Giovanni Palazzi, amministratore delegato di StageUp spiega come “squadre come Fiorentina o Torino hanno un forte radicamento territoriale, ma con una valenza nazionale. E’ molto difficile che in Italia si possa allargare il bacino di interesse del campionato di Serie A, quindi per riuscire a conquistare nuovi tifosi devi sottrarli ad altre squadre. Impresa complicatissima”. Ma con l’entusiasmo portato da Rocco Commisso…

1. Juventus 8.725.000

2. Inter 3.975.000

3. Milan 3.868.000

4. Napoli 2.783.000

5. Roma 1.895.000

6. Fiorentina 673.000

7. Lazio 606.000

8. Cagliari 520.000

9. Torino 462.000

10. Bologna 328.000

11. Sampdoria 250.000

12. Atalanta 245.000

13. Genoa 200.000

14. Udinese 170.000

15. Verona 131.000

16. Spal 121.000

17. Parma 100.000

18. Lecce 98.000

19. Brescia 91.000

20. Sassuolo 72.000