Novellino su Iachini: “Non ha un procuratore e non veste Armani, però…”

Un grande elogio per Beppe Iachini arriva da un mister navigato come Walter Novellino, che con il tecnico della Fiorentina ha un rapporto speciale (LEGGI QUI). Intervistato da tuttomercatoweb, ha detto:

Ho visto la Fiorentina. Iachini ha saputo trasformare la squadra, anche caratterialmente. Non so come si valutino gli allenatori, io credo che serva giudicarli dai risultati. Iachini è bravo, ha ottenuto ottimi risultati. Se poi gli allenatori bisogna valutarli perché hanno il procuratore bravo o perché vestono Armani e Versace è un altro discorso. Beppe è stato bravo, vedo Chiesa determinato, cattivo, con tanta voglia. Tutta la squadra, dall’arrivo di Iachini ha trattato benefici importanti. Lo conosco e so cosa può dare. È uno pratico. E con lui la Fiorentina è in buone mani.