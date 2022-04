Novellino sicuro: “La Fiorentina metterà in difficoltà il Napoli”

Le parole del tecnico, con un trascorso proprio in Campania

Mister Walter Novellino, ex tra le altre di Napoli, Sampdoria e Torino: "La Fiorentina è una squadra che sa cosa vuole, gioca sempre per vincere. I complimenti li merita soprattutto Italiano, anche per come ha saputo sopperire alla partenza di Vlahovic".