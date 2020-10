L’Atalanta non può certo esultare dopo la bruttissima prestazione che l’ha vista malamente protagonista al San Paolo di Napoli, dove gli azzurri di Gennaro Gattuso l’hanno surclassata vincendo 4-1. Ma gli orobici oggi ci tengono lo stesso a celebrare il rientro in squadra dell’ex viola Josip Ilicic, tornato finalmente in campo dopo un periodo di black-out personale iniziato lo scorso giugno.