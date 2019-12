Non solo i viola: anche in casa-Genoa ci sarà l’esonero. Dentro Lopez per Motta

Quella contro l’Inter sarà molto probabilmente l’ultima partita di Thiago Motta sulla panchina rossoblù, visto che Enrico Preziosi ha deciso per l’esonero dell’italobrasiliano. In Uruguay danno per certa la presentazione alla stampa di Diego Lopez come nuovo mister del Grifone il prossimo 27 dicembre, notizia confermata anche dagli esperti di calciomercato Gianluca Di Marzio ed Alfredo Pedullà. L’ex tecnico di Cagliari e Bologna arriverà nel capoluogo ligure con l’obiettivo di risollevare le sorti del club genoano in chiave salvezza.