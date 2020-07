Non solo Firenze e il Franchi: anche a Milano c’è chi vuol salvare il Meazza

Le società della nostra Serie A vogliono stadi nuovi, moderni, su cui costruire il proprio futuro ed il proprio business. Ma non tutti, sempre, sono d’accordo. Dunque Firenze non è un caso isolato. Come in riva all’Arno c’è chi vuol mantenere la casa della Fiorentina all’Artemio Franchi in tutti i modi, anche a Milano sta accadendo qualcosa di simile. Oggi, come riporta calciomercato.com, c’è stato un vero e proprio sit-in promosso dai residenti del quartiere di San Siro. “Noi sosteniamo l’idea di ristrutturare il Meazza per mantenere una vera icona del calcio – ha detto una rappresentante del movimento – e per evitare che vengano spesi più soldi del dovuto in una totale cementificazione del quartiere. Il nuovo stadio sarebbe solo un cavallo di Troia“.