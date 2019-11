Non solo calcio – Grande successo per la manifestazione della L.I.F.C.

Si è chiusa questo pomeriggio con l’assegnazione del primo premio alla Stazione Leopolda, uno scooter SH 125, la sottoscrizione a premi solidale organizzata dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana che ha avuto un grande successo, con più di 6000 biglietti venduti in tutta la Regione. Chi ha partecipato all’iniziativa ha effettuato una donazione minima di 3 euro che è servita a sostenere con una Borsa di Studio di 26.000 euro una ricercatrice di Careggi impegnata nel miglioramento delle terapie e dei nuovi farmaci che combattono le infezioni. La LIFC in Toscana si occupa di tutti gli aspetti che coinvolgono la vita degli ammalati di Fibrosi Cistica e delle loro famiglie, con diversi comitati dislocati in varie città della Toscana.